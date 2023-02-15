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Helal olsun sana ‘Gardaş’

Azerbaycan ekibi Turan Tovuz, Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet satışından elde edilen 7 bin Manat'ı depremzedelere destek amacıyla AFAD hesabına gönderdi

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Helal olsun sana ‘Gardaş’

Asrın felaketine, kardeş-dost ülke Azerbaycan'dan da büyük yardımlar geliyor. Azerbaycan'ın Turan Tovuz kulübü de Kepez ile oynadıkları derbi maçta elde edilen bilet gelirlerinin Türkiye'deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD'a gönderildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan 2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 bin Manat, depremden zarar gören kardeş ülke Türkiye'ye yardım amacıyla AFAD hesabına aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

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