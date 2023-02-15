Haberler Deprem Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Aksu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcu için bekleyiş sürerken, Atsu'nun menajeri Nana Sechere, çalışmalarla ilgili son durumu aktardı. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:54
Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan ve felaketin sembollerinden biri haline gelen Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ederken Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan haber alınabilmiş değil.

Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları ile birlikte menajeri de yakından takip ediyor. Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, son durumla ilgili Hürriyet'e açıklamalar yaptı.

Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

Sechere, Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, kendisine ait iki çift ayakkabı bulduklarını ifade etti. Nana Sechere'nin açıklamaları şöyle:

Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

"KENDİSİNE AİT 2 ÇİFT AYAKKABI BULDUK"

"Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian'ı bulamadık. Şu anda Hatay'da deprem bölgesinde Christian'ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk.

Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

"NEREDE OLDUĞUNU TESPİT EDEMEDİK"

Pazartesi günü bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz."

Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

"VOLKAN DEMİREL HATAY'A GELDİ Mİ BİLMİYORUM"

Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile ilgili, "Onu burada görmedim, yani geldi mi bilmiyorum" dedi.

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