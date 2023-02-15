Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

"NEREDE OLDUĞUNU TESPİT EDEMEDİK"

Pazartesi günü bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz."