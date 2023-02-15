Christian Atsu'nun menajerinden açıklama! "2 çift ayakkabısını bulduk"

Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları ile birlikte menajeri de yakından takip ediyor. Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, son durumla ilgili Hürriyet'e açıklamalar yaptı.
Sechere, Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, kendisine ait iki çift ayakkabı bulduklarını ifade etti. Nana Sechere'nin açıklamaları şöyle:
"KENDİSİNE AİT 2 ÇİFT AYAKKABI BULDUK"
"Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian'ı bulamadık. Şu anda Hatay'da deprem bölgesinde Christian'ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk.
"NEREDE OLDUĞUNU TESPİT EDEMEDİK"
Pazartesi günü bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz."