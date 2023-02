Halkımızın hizmetindeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Tesislerimiz ilk andan itibaren spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, kamplarıyla ilk andan itibaren milletimizin emrinde. An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" dedi. Depremzedeler için planlama yaptıklarını belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir öğrencimizi asla mağdur etmeyecek bir planlama var. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar. Yurtlarla ilgili taleplerini, kalma isteklerini yurt idareleriyle koordine etsinler. Çağrı merkezimiz de her an gençlerimizin emrinde. Hiçbir gencin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz."

SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, milletin yüce gönlü ve dayanışma ruhuyla devletin tüm imkanlarıyla bu süreci birlikte atlatacağını söyledi. Kasapoğlu, "Deprem bölgesinde can siperane görev yapan değerli arkadaşlarımız var, milletimiz var. Tüm kurumlar, kuruluşlar herkes sahada" diyerek sözlerini bitirdi.