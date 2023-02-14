Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Hollanda'da geçtiğimiz hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Hollanda'da geçtiğimiz hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.
Hollanda ekiplerinin takım kaptanları, depremzedelere destek olmak adına Türkiye ve Suriye bayraklarının pazubandıyla sahaya çıktılar.
TADIC BAYRAKLI PAZUBANDLA ÇIKMAYI REDDETTİ
Ancak Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, cumartesi günü RKC Waalwijk ile oynanan maçta Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubandıyla sahaya çıkmayı reddetti.
Diğer takımların aksine sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic'in pazubendinde 3 tane 'X' olduğu görülürken, Sırp oyuncunun bu tutumu tepkilere neden oldu.
Sabah'ın derlediği habere göre; eski futbolcu Wesley Sneijder, Tadic'in Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırlanan kaptanlık bandını takmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski oyuncu "Bu Ajax yönetiminin bir kararıydı." açıklamasını yaptı.