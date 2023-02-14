Haberler Deprem Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Spor dünyası, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden vatandaşlar için çok sayıda destek mesajı gönderdi. Hollanda Eredivisie ekiplerinde takım kaptanları, Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı kaptanlık pazubentleriyle sahaya çıkarken, Ajax kaptanı Dusan Tadic, bayrakların yer aldığı pazubendi takmadı. Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Tadic'in pazubendi neden takmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:28
Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Hollanda'da geçtiğimiz hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanılmıştı.

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Hollanda ekiplerinin takım kaptanları, depremzedelere destek olmak adına Türkiye ve Suriye bayraklarının pazubandıyla sahaya çıktılar.

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

TADIC BAYRAKLI PAZUBANDLA ÇIKMAYI REDDETTİ

Ancak Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, cumartesi günü RKC Waalwijk ile oynanan maçta Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubandıyla sahaya çıkmayı reddetti.

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Diğer takımların aksine sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic'in pazubendinde 3 tane 'X' olduğu görülürken, Sırp oyuncunun bu tutumu tepkilere neden oldu.

Ajax'tan tepki çeken hareket! Türk bayraklı pazubendini takmadı

Sabah'ın derlediği habere göre; eski futbolcu Wesley Sneijder, Tadic'in Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırlanan kaptanlık bandını takmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski oyuncu "Bu Ajax yönetiminin bir kararıydı." açıklamasını yaptı.

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