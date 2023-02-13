Haberler Deprem Kaya için taziye

Kaya için taziye

Türkiye Boks Federasyonu, Hatay bölgesi antrenörlerinden Fatih Kaya için taziye mesajı yayımladı. Resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda "Hatay Bölgesi antrenörlerimizden Fatih Kaya'nın enkaz altında kalarak vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Biz kocaman bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz" denildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kaya için taziye
Türkiye Boks Federasyonu, Hatay bölgesi antrenörlerinden Fatih Kaya için taziye mesajı yayımladı. Resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda "Hatay Bölgesi antrenörlerimizden Fatih Kaya'nın enkaz altında kalarak vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Biz kocaman bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz" denildi.
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