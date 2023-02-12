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Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiye" tişörtüyle çıktı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Almanya ekibi Hertha Berlin'in formasını terleten Tolga Ciğerci, M'gladbach ile karşılaştıkları mücadele öncesi anlamlı bir davranışta bulundu. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 20:25
Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiye" tişörtüyle çıktı

Almanya ekibi Hertha Berlin forması giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı.

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele öncesi Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Mücadele öncesi takımlar ise Türk bayrağı eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tolga Ciğerci'nin zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan karşılaşma Hertha Berlin'in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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