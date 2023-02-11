Sıra Messi'de

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası harekete geçen Merih Demiral'a dünyaca ünlü yıldızların desteği devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci ve Paolo Dybala'nın imzalı formalarını toplam 5 milyon TL'ye satarak Ahbap Derneği'ne bağışlayan milli oyuncu, Lionel Messi'nin imzalı formasını da açık artırmaya sundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 24 yaşındaki oyuncu, "Sırada Lionel Messi var. Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz. Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı. Messi'nin forması bugün 22.00'ye kadar satışa açık olacak. Merih ayrıca, Arjantinli oyuncuyla iletişime geçen Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma'ya teşekkür etti.



YILDIZLARDAN FORMA YAĞMURU

Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne ile Tottenham forması giyen İngiliz yıldız golcü Harry Kane de Merih Demiral'ın imzalı forma yardım kampanyasına katıldı. 24 yaşındaki oyuncu, bu süreçte yardımcı olan İlkay Gündoğan ve Emre Can'a teşekkür etti. Forma satışlarından elde edilen gelir Ahbap Derneği'nin hesabına yatırılacak.



İSPANYOLLAR YANIMIZDA

İspanya'da yaşayan Menajer Bayram Tutumlu, korkunç depremin ardından La Liga kulüplerini organize ediyor. R. Madrid, A. Madrid, Barcelona, Getafe, Betis, Valencia, R. Sociedad, Espanyol, Sevilla gibi devler yardım için Tutumlu'yla görüştü. İspanya Futbol Federasyonu da depremzedeler için 135 koliden oluşan giysi ve çeşitli spor malzemeleri gönderdi.

BLACKBURN'DEN DESTEK

Deprem felaketi sonrasında dünyadan gelen yardımlar devam ediyor. Championship ekiplerinden Blackburn Rovers da kampanya başlattı. Bir dönem Tugay Kerimoğlu'nun formasını giydiği İngiliz temsilcisi, yardım toplayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lüfen depremden etkilenen insanlar için bağış yapın" ifadelerine yer verildi.