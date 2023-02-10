Haberler Deprem HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

Hasar tespit sorgulama e-devlet üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası birçok vatandaş evlerinin durumunu merak ediyor. Bir an önce evlerine geçmek isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin az hasarlı mı çok hasarlı mı olduğunu sorgulayabiliyor ve güvenli bir şekilde ev hasar durumunu öğrenebiliyor. Peki, hasar sorgulama nasıl yapılır? İşte hasar tespit sorgulama ekranı...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 20:16 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 20:38
HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşların evlerinin hasarlı olup olmadığını nasıl öğreneceğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, "e-devlet" uygulaması üzerinden ya da "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

Gaziantep'te 15 bin 350 çadırının kurulumu tamamlandı; toplamda 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Gaziantep'te *130 bin vatandaşımıza geçici barınma merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

HASAR TESPİT TANIMLARI

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

İşte madde madde hasar tespit tanımları;

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

HASARSIZ BİNALAR

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

AZ HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

ORTA HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.

"Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

AĞIR HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

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HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

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