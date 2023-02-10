HASAR TESPİT SORGULAMA EKRANI | Hasar sorgulama nasıl yapılır? Evim hasarlı mı, nasıl öğrenebilirim?

Gaziantep'te 15 bin 350 çadırının kurulumu tamamlandı; toplamda 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Gaziantep'te *130 bin vatandaşımıza geçici barınma merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.