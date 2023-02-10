Haberler Deprem Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'dan acı haber

Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'dan acı haber

TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor, oyuncusu Buse Coşkun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 23:47
Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'dan acı haber

Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

DİĞER
Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan'dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu ve kızı depremde yaşamını yitirdi! Sibel Taşcıoğlu acı haberi duyurdu: Arkadaşımız Emel Atıcı...
Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig sözleri!
Özbek'ten 'Dostluk tırları' sözleri! "Birliktelik mesajımız"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe depremzedeler için tek yürek
TFF'den 20 milyon TL yardım!
Emekli maaşları erken ödenecek!
Fitre Ramazan ayından önce verilir mi Diyanet?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meksika'da Diego Cocca dönemi Meksika'da Diego Cocca dönemi 23:32
LaLiga'da saygı duruşu kararı LaLiga'da saygı duruşu kararı 22:24
Fırtına Basel maçı hazırlıklarına başladı Fırtına Basel maçı hazırlıklarına başladı 22:06
Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!" Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!" 21:42
Arda Güler'den mucize çocuk Mesut'a cevap! Arda Güler'den mucize çocuk Mesut'a cevap! 21:41
Liverpool ve Everton'dan anlamlı davranış! Liverpool ve Everton'dan anlamlı davranış! 20:45
Daha Eski
Trabzonspor'dan saygı duruşu Trabzonspor'dan saygı duruşu 20:34
Sivasspor'dan yardım kampanyası Sivasspor'dan yardım kampanyası 20:14
Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig sözleri! Ahmet Nur Çebi'den Süper Lig sözleri! 19:09
Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret Çağdaş Atan'dan depremzedeye ziyaret 18:16
Depremzede aile G.Saraylı futbolcularla buluştu Depremzede aile G.Saraylı futbolcularla buluştu 18:08
Beşiktaşlı futbolculardan özel uçakla yardım Beşiktaşlı futbolculardan özel uçakla yardım 17:57