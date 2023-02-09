Haberler Deprem Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin 4. gününde, enkaz altındaki vatandaşlarımız için kurtarma çalışmaları canla başla sürüyor. Tüm Türkiye elinden geldiğince çalışmalar için seferber olurken, dünyanın dört bir yanından pek çok ülke de Türkiye'ye yardım gönderdi. Japonya, Almanya, İsrail ve daha pek çok ülke, bu afet sonrası Türkiye'yi yalnız bırakmadı. İşte yıkıcı deprem sonrası Türkiye'ye destek olan ülkeler ve gönderdikleri yardımlar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 22:00
Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli deprem, Türkiye ve Suriye'de ağır bir yıkıma sebep oldu. 113 bin 201 kişinin 5 bin 531 iş makinesiyle müdahale ettiği arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, AFAD, 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

Türkiye çalışmalarını sürdürürken dünyadan da birçok ülke, kurum ve kuruluş arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye'ye yardım gönderdi. İşte bugüne dek yardım gönderen ülkeler ve gelen yardımlar...

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, deprem bölgelerine tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı üç uçak gönderildiğini belirtti. Gönderilen uçakta yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak üst düzey delegeler de var.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için mart başında bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini duyurdu. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'un Türk makamlarının koordinasyonunda böyle bir konferans düzenlemek istedikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için mali yardımlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, konferansın mart ayı başında Brüksel'de planlandığı bildirildi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla aralarında 4 özel eğitimli köpeğin de yer aldığı 420 personel yardım çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Ayrıca, Azerbaycan halkı, Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderdi. Yakın günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 200 tır yardım malzemesinin daha gönderileceği öngörülüyor.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

JAPONYA

Japonya hükümeti, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nden 15 kişilik ön ekip gönderdi. Ön ekip, etkilenen bölgelerdeki durumu incelemek ve tıbbi yardım talebini belirlemek için yaklaşık 10 gün Türkiye'de kalacak. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

YUNANİSTAN

Yunan Kızılhaçı depremzedelere gönderilmek üzere temel gıda maddeleri, uyku tulumu, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri toplanacağını belirtti. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi EMAK'a bağlı 21 itfaiyeci, 5 doktor, üç acil yardım sağlık personeli ve iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye geldi. Ekip dün Hatay'daki enkazdan 6 yaşında bir çocuğu kurtardı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

GÜNEY KORE

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 5 milyon dolar acil insani yardım gönderileceğini bildirdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel de sevk edilecek.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki İnsani Yardım Bürosu ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. USAID ekibinde 161 uzman personel ve 12 arama kurtarma köpeği yer alıyor. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

FRANSA

Türkiye'ye 136 kişilik enkaz arama kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama köpeğinin de sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

HıRVATISTAN

40 personel, 10 arama kurtarma köpeği ekipmanlarıyla Türkiye'ye geldi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

İSPANYA

İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik bir ekip gönderdi. Ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi, 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

Ayrıca askeri uçakla afet bölgesine 90 kişilik bir kurtarma ve ilkyardım ekibi de sevk edildi. Buna ek olarak Juan Carlos I ve Galicia adlı iki askeri gemiyle, bunlara destek olacak Blas dı Lezo fırkateyni ve lojistik destek gemisi Cantabria da gönderildi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ÇEKYA

Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye gönderildiğini ifade edildi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Savunma Bakanlığı da 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını duyurdu.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

TAYVAN

Tayvan'dan da bir arama ve kurtarma ekibi, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ALMANYA

Almanya Uluslararası Arama Kurtarma Kuruluşu ISAR'dan ekipler gönderdi. Alman hükümeti ayrıca Türkiye'ye jeneratör, çadır ve battaniye gibi gerekli malzemeler için de destek sundu.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

İTALYA

İtalya, 50 itfaiyeci ve 10'a yakın ilkyardım görevlisinin yer aldığı bir ekibi askeri uçakla Türkiye'ye gönderdi. İtalya Büyükelçiliği de Türkiye'deki deprem bölgelerine iletilmek üzere yardım paketleri yollandığını açıkladı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

MALTA

Malta da enkazlardaki çalışmalara destek amacıyla 32 kişinin ve arama kurtarma eğitimli bir köpeğin yer aldığı ekip gönderdi. Ayrıca Malta'daki Türkiye Büyükelçiliği de bağış kampanyası düzenledi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

KıRGıZISTAN

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi beraberinde iki özel eğitimli köpekle birlikte Türkiye'ye gönderdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

MACARİSTAN

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için toplam 156 Macar uzman ve 28 köpekten oluşan 7 farklı ekip gönderildiğini belirtti.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

POLONYA

Polonya, depremdeki çalışmalara destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderdi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkedeki madencilerin de Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Adıyaman'ın Basın ilçesinde 10 farklı alanda çalışan Polonyalı ekipler bir vatandaşımızı enkazdan çıkardı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

BULGARİSTAN

Bulgaristan, 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel gönderdi. Ayrıca eski Bulgaristan Ulusal Meclisi üyesi Manol Peykov, başlattığı yardım kampanyasıyla Türkiye'deki depremzedelere destek için yaklaşık 3,6 milyon TL topladı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

SIRBİSTAN

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde çok sayıda yardım kampanyası düzenlenirken, Yeni Pazar'da faaliyet gösteren Orta Yol Derneği tarafından depremzedeler için giyecek, battaniye ve hijyen malzemeleri toplandı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık, Türkiye'ye özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı 76 kişilik bir arama kurtarma ekibinin gönderildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı James Cleverly ayrıca, Türkiye'ye gönderilen uçakta depremzedeler için gıda, giyim ve ilkyardım paketlerinin de yer aldığını belirtti.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

KARADAĞ

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Karadağlılar, depremzedelere yardım için seferber oldu. Gönüllü vatandaşların yürüttüğü kampanyayla giyecek, ayakkabı ve battaniye gibi yardımlar toplandı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Federasyonu, Türkiye'deki depremzedelere yardım için 25 kişilik özel arama kurtarma birliği gönderdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

İSVIÇRE

İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor. Hükümet ayrıca Türkiye'ye ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzman gönderileceğini açıkladı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

MEKSİKA

Meksika, 145 kişilik arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderildi. Ekipte arama kurtarma çalışmalarındaki başarılarıyla bilinen 16 özel eğitimli köpek de bulunuyor.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

İRAN

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Kızılayı'na ait 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini Türkiye'ye sevk etti. Tahran yönetimi ayrıca, depremden etkilenen bölgelere içinde çadır ve gıda malzemelerinin bulunduğu bir uçak da gönderdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

İSRAİL

150 kişiden oluşan, aralarında arama kurtarma ve sağlık personelinin bulunduğu ekip, 8 Şubat Çarşamba günü Türkiye'ye gelerek çalışmalara katıldı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

AFGANİSTAN

Afganistan'da Taliban yönetimi Türkiye ve Suriye'ye 165 bin dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

PAKİSTAN

Pakistan, 50 kişilik arama kurtarma ekibini ve 25 ton yardım malzemesini Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçakla Türkiye'ye yollandı.

Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla yardım fonu oluşturuldu. Buna göre Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmı yardım fonuna bağışlanacak.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

GÜRCİSTAN

Daha önce 60 kişilik ekip yollayan Gürcistan, Türkiye'ye 40 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha gönderdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni ekibin, 60 kişiden oluşan ve Adıyaman'da görev yapan ilk ekiple beraber arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ERMENİSTAN

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Türkiye ve Suriye'ye yardım ekibi gönderileceğini açıklamasının ardından, ekip Adıyaman'a ulaşarak çalışmalara katıldı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki arama kurtarma çalışması yapan Rus grupların sayısının arttırılması için Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdi. Rusya'dan Türkiye'ye bugün 50 kişilik yeni bir ekip ve 11 doktor daha gönderildi, böylece gönderilen Rus uzman sayısının 150'yi geçti.

Rusya, İskenderun Limanı'nda çıkan yangını söndürmek için Be-200 yangın söndürme uçağı göndermiş, gemiden yangının üzerine 60 ton su boşaltılmıştı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

HİNDİSTAN

Hindistan, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden 50'den fazla arama ve kurtarma personeliyle özel eğitimli köpekler, delici makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu askeri nakliye uçağını Adana'ya gönderdi. İkinci yardım uçağı da kısa sürede yola çıkacak.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

KATAR

Katar Kızılayı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım kampanyası başlattı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

KUVEYT

Türkiye'deki depremzedelere yardım için arama kurtarma ekibi gönderdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye 50'şer milyon dolardan toplam 100 milyon dolar'lık yardım yapacağı bildirildi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ÜRDÜN

Ürdün Kralı II. Abdullah arama kurtarma çalışmalarına destek için ekip ve depremzedelere gıda, ilkyardım ve çadır yardımı gönderilmesi emri verdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

FİLİSTİN

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına destek için arama kurtarma ekipleri gönderildiğini duyurdu.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

IRAK

Irak Kızılayı, Türkiye'deki enkaz çalışmalarına katılmak üzere bir ekip gönderdi. Yaklaşık 150 kişilik ekip İslahiye'de hem arama yapıyor hem de sağlık hizmeti veriyor. Gönderilen yardım ekibinde yaklaşık 35 ambulans da yer alıyor.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

LÜBNAN

Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin deprem bölgelerine teknisyenlerden oluşan 55 kişilik ekip gönderdiğini açıkladı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

BAHREYN

Bahreyn Kralı Hamed İsa Halife, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremden etkilenen depremzedeler için acil insanı yardım emri verdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

ÇİN

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) Başkan Yardımcısı Dıng Boqing, Türkiye'ye 40 milyon yuan (yaklaşık 5,8 milyon dolar) değerinde para yardımı yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Pekin yönetimi, arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik bir ekiple kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek gönderildiğini açıkladı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

CEZAYİR

Cezayir de arama köpeklerinin de yer aldığı 86 kişilik bir ekibi Türkiye'ye gönderdi. Ekip Adıyaman'daki çalışmalara katıldı.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

MISIR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Erdoğan'ı telefonla arayarak depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sisi yönetimi, TÜrkiye ve Suriye'ye destek için 5 yardım uçağı gönderdi.

Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

TUNUS

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, Türkiye'deki depremzedelere yardım için 14 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti. 41 arama kurtarma personeliyle özel eğitimli 4 köpek de afet bölgelerine gönderildi.

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