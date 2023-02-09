Türkiye'yi yalnız bırakmadılar! İşte zor günde destek gönderen o ülkeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli deprem, Türkiye ve Suriye'de ağır bir yıkıma sebep oldu. 113 bin 201 kişinin 5 bin 531 iş makinesiyle müdahale ettiği arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, AFAD, 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

Türkiye çalışmalarını sürdürürken dünyadan da birçok ülke, kurum ve kuruluş arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye'ye yardım gönderdi. İşte bugüne dek yardım gönderen ülkeler ve gelen yardımlar...