Göztepe'den büyük destek

Göztepe, taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan ihtiyaç listesindeki ürünleri Gürsel Aksel Stadyumu'nda deprem bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırmak için topladı. Göztepe Spor Kulübü ayrıca, resmi ürün mağazası olan GÖZGÖZ mağazaları deposundaki kış koşullarına uygun tüm ürünleri de ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarlarıyla koordine olarak deprem bölgesine ulaştırdı
Göztepe,taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan ihtiyaç listesindeki ürünleri Gürsel Aksel Stadyumu'nda deprem bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırmak için topladı. Göztepe Spor Kulübü ayrıca, resmi ürün mağazası olan GÖZGÖZ mağazaları deposundaki kış koşullarına uygun tüm ürünleri de ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarlarıyla koordine olarak deprem bölgesine ulaştırdı