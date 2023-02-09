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Antalyaspor tesislerini depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen ve depremzedelerin bir kısmı Antalyaspor tesislerine yerleştirildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 15:26
Antalyaspor tesislerini depremzedelere açtı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketi sonrası bölgeye ihtiyaç malzemesi gönderen Antalyaspor, depremzedeleri tesislerinde misafir etmeye başladı.

Başkan Aziz Çetin ve yöneticiler depremzedeleri giriş kapısında karşıladı. Odalara yerleştirilen depremzedelere yemek ikram edildi. Ardından yakınları tarafından alınan depremzedeler ise kalacakları yerlere gitmek üzere uğurlandı. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk birçok depremzedeye ev sahipliği yapan Hasan Subaşı Tesisleri'nde çocukların vakit geçirebilecekleri oyun alanı da oluşturuldu.

Antalyaspor kaptanı Veysel Sarı da tesislere gelerek depremzedelerle yakından ilgilendi. Aralarında ailelerin ve sporcuların da bulunduğu depremzedelerle tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Sarı, oyun alanında çocuklarla bir süre oyun da oynadı.

Öte yandan Antalyaspor futbolcuları da kendi aralarında bir kampanya yaparak deprem bölgesine 2 tır su, 1 tır un ve 1 tır da çocuklar için ürünler ve hijyen malzemesi gönderdi.

Kaptan Sarı, yardımlarının devam edeceğini söyledi.

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