Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Benfica'dan yaşanan deprem sonrası duyarlı bir davranış geldi. Benfica heyeti antrenman sırasında yaşanan felaket sonrası depremzedeler için saygı duruşunda bulundu. O anları Benfica Kulübü sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

🇸🇾 🇹🇷 A nossa homenagem às vítimas dos sismos na Síria e na Turquia.



🙏 Our thoughts are with you. pic.twitter.com/W3eTYl1xld