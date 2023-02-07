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Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'dan deprem açıklaması: Gerçek üstü bir durum

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da teknik direktör Montella, sosyal medya hesabından deprem açıklamasında bulundu. Son durumunun iyi olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, Bundan etkilenen tüm aileler için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 09:26
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'dan deprem açıklaması: Gerçek üstü bir durum

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kendisinin ve takımının durumunun iyi olduğunu, kulübünün takımı başka bir şehre aldığını belirtti.

İtalyan teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayesinde, Türkiye'de Adana'yı da etkileyen deprem felaketlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Montella, İtalya'dan kendisinin durumunu merak edenlere ilişkin bir video mesaj paylaşarak, "İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi. Pek çok futbolcumuzun ailesi etkilenmiş durumda. Neyse ki kulüp, hepimizi ailelerimizle beraber başka bir şehre transfer ediyor. Bunlar gerçekten zor zamanlar. Bu hadiseden etkilenen insanlara yakınlığımı belirtmek isterim. Bu gerçekten üst düzey bir drama. Gerçek üstü bir durum. Bundan etkilenen tüm aileler için dua ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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