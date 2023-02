THY EuroLeague'den Türk takımların maçlarına erteleme kararı!

THY EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de Euroleague Basketbol maçları askıya alındı. Euroleague Basketbol ailesi, Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan trajediden derin üzüntü duymaktadır. Kurbanların ailelerine ve devam eden trajediden etkilenen herkese en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Euroleague Basketball games in Turkey suspended.







The Euroleague Basketball family is deeply saddened by the tragedy in Turkey and neighboring countries. We wish to express our deepest condolences to the families of the victims and all those affected by the ongoing tragedy.