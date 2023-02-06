Haberler Deprem THY EuroLeague'den Türk takımların maçlarına erteleme kararı!

THY EuroLeague'den Türk takımların maçlarına erteleme kararı!

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası THY EuroLeague'den resmi açıklama yapıldı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 23:23
THY EuroLeague'den Türk takımların maçlarına erteleme kararı!

THY EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de Euroleague Basketbol maçları askıya alındı. Euroleague Basketbol ailesi, Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan trajediden derin üzüntü duymaktadır. Kurbanların ailelerine ve devam eden trajediden etkilenen herkese en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.


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