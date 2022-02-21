SON DAKİKA - DEPREM OLDU MU? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 21 Şubat 2022

Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün akşam saatlerinden itibaren tam 13 deprem meydana geldi. Bu depremler içerisinden saat 23:20'de Tekirdağ Güzelköy Açıkları'nda yaşanan ilk sarsıntı ise 4.1 şiddetinde oluştu. Ardından aynı bölgede şiddeti 1.3 ile 2.7 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.

Marmara Denizi dışında Denizli, Ege Denizi, Burdur, Elazığ, Osmaniye, Bolu ve Muğla da hafif çaplı sarsıntıların yaşandığı diğer bölgeler oldular.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 21 Şubat 2022 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntılarla ilgili bilgileri paylaştığı son depremler listesi şu şekilde…





AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bugün yaşanan sarsıntıların şiddetlerini ve merkez üslerini duyurduğu son depremler listesi ise şöyle…