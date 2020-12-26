Haberler Deprem Son dakika deprem haberi: Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı

haberi: 'da oldu! depremin büyüklüğünü açıkladı

haberi... 'nin doğusu güne depremle başladı. 'da öğleden sonra ise 4.1 büyüklüğünde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. ve anbean yaşanan depremlerle ilgili bilgileri paylaşıyor. İşte Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili ayrıntılar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:49
Son dakika deprem haberi: Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı

'da vatandaşlara panik yaşatan bir meydana geldi. 'nin doğusu günün ilk saatlerinden itibaren çeşitli büyüklükteki depremlerle sarsılıyor. ve 'nden alınan bilgilere göre gece 02.47 sularında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde büyüklüğü 3.1 olan bir deprem gerçekleşti.

Bu depremin ardından bugün saat 12.31'de, 'ın Çatak ilçesinde derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olan bir deprem meydana geldi. Bölgeki depremler sürüyor. Son olarak Elazığ'ın Kavaktepe ilçesinde saat 14 sularında gerçekleşen ve büyüklüğü 4.1 olan deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.

SON DAKİKA