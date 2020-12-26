Son dakika deprem haberi: Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü açıkladı

Elazığ'da vatandaşlara panik yaşatan bir deprem meydana geldi. Türkiye'nin doğusu günün ilk saatlerinden itibaren çeşitli büyüklükteki depremlerle sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre gece 02.47 sularında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde büyüklüğü 3.1 olan bir deprem gerçekleşti.

Bu depremin ardından bugün saat 12.31'de, Van'ın Çatak ilçesinde derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olan bir deprem meydana geldi. Bölgeki depremler sürüyor. Son olarak Elazığ'ın Kavaktepe ilçesinde saat 14 sularında gerçekleşen ve büyüklüğü 4.1 olan deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.