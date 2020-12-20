Son dakika: Denizli ve Van'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu! İşte 19-20 Aralık 2020 son depremler...

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde meydana gelen çeşitli büyüklükteki depremler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi internet sitesi aracılığıyla duyurduğu son verilere göre dün gece saat 23 sularında Denizli'de bir deprem meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken, derinlik bilgisi ise 5.0 km olarak geçildi.

Denizli'deki depremin ardından Ege bölgesi bu kez de Muğla'nın Ula ilçesindeki 3.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlara panik yaşatan sarsıntı sonrası bir deprem paniği de Van'da meydana geldi. Yine Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık saat 07.32'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak belirtilirken, derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.