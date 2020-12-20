Haberler Deprem Son dakika: Denizli ve Van'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu! İşte 19-20 Aralık 2020 son depremler...

: ve 'da mi oldu? duyurdu! İşte 19-20 Aralık 2020 son depremler...

haberleri... 'nin hemen her bölgesinde çeşitli şiddette sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. ve 'nün paylaştığı verilere göre dün gece saatlerinde 'de meydana gelen depremin ardından bir sarsıntı da sabah saatlerinde 'da yaşandı. Peki, Denizli ve Van'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı! İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 08:55
Son dakika: Denizli ve Van'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu! İşte 19-20 Aralık 2020 son depremler...

'nin hemen hemen her bölgesinde meydana gelen çeşitli büyüklükteki depremler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. ve 'nün resmi internet sitesi aracılığıyla duyurduğu son verilere göre dün gece saat 23 sularında 'de bir meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken, derinlik bilgisi ise 5.0 km olarak geçildi.

Denizli'deki depremin ardından Ege bölgesi bu kez de 'nın Ula ilçesindeki 3.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Vatandaşlara panik yaşatan sarsıntı sonrası bir deprem paniği de 'da meydana geldi. Yine Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık saat 07.32'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak belirtilirken, derinliği ise 5.8 km olarak ölçüldü.

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