Haberler Denizlispor Denizlispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

'de 37. hafta heyecanı sürüyor. Ligde son sırada yer alan Yukatel , sahasında Demir Grup 'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 27 puanla 21. sırada bulunurken konuk ekip ise 51 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Denizlispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:34
Denizlispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

'in 37. haftasında Yukatel sahasında u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Demir Grup 'da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede , , ve yer almadı. Ege ekibinde sakatlıkları süren ve son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmayan , , ve 'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

DENİZLİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Sivasspor'u konuk edeceği maç bugün saat 20.30'da başlayacak ve kanalından canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA