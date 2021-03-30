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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 20:55
Denizlispor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel , Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı sona eren takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavisi devam eden Özgür Çek ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

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