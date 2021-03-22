Ates-hattı sessiz

Maçtan dakikalar şöyle: 7'de Visca'nın çektiği şut savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 14'te Diskerud'un şutu auta gitti. 29'da Visca'nun şutu dışarı gitti.

KALECİLER COŞTU

51'de Rodellga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 53'te Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutu Mert kontrol etti. 57'de Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 63'te Demba Ba'nın şutunu Cenk kurtardı. 68'de Giuliano kaçırdı. 88. dakikada Mesanovic, Mert Günok'u geçemedi.

BU HAFTA KAZANMALIYDIK

Denızlıspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Son haftalara girerken bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Ama lig henüz bitmedi. Kalan maçları kazanabiliriz" şeklinde konuştu.

TOPARLANMA SİNYALİ VAR

Başakşehir hocası Aykut Kocaman, "İki takım da tarzına uygun şekilde oynadı. Bulunduğumuz yerden çıkacağız. Toparlandığımız net şekilde gözüküyor. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti kaçırdık" dedi.

40. SANİYEDE SARI KART SARI KART

Başakşehirli TOLGA Ciğerci maçın 10. saniyesinde faul yaptı. 28 yaşındaki orta saha faulden sonra 40. saniyede sarı kart gördü. Tolga ligde bu sezonun en erken sarı kartını görmüş oldu.