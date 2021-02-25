Haberler Denizlispor Son dakika spor haberi: Denizlispor Beşiktaş'a karşı galip gelemiyor!

Son dakika spor haberi: Denizlispor 'a karşı galip gelemiyor!

Son dakika spor haberleri... 'in 27. haftasında 'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, siyah-beyazlı takımla oynadığı son 14 maçta galip gelemedi. Yeşil-siyahlılar, son galibiyetini 2004-2005 sezonunda 'de oynanan maçta 3-1'lik skorla aldı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:56
Son dakika spor haberi: Denizlispor Beşiktaş'a karşı galip gelemiyor!

'de yarın saat 19.00'da 'ta 'a konuk olacak düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, rakibiyle oynadığı son 14 maçta galibiyet yüzü göremedi. Beşiktaş'la oynadığı son 11 karşılaşmayı üst üste kaybeden yeşil-siyahlılar, son galibiyetini 2004-2005 sezonunda 'de oynanan maçta 3-1'lik skorla aldı. İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet alırken, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı karşılaşmadan 3-2 yenik ayrılan Denizlispor, Beşiktaş karşısında son yıllarda adeta kabus yaşadı.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Iraklı kanat oyuncusu ve adalesinde yırtık bulunan 'ın bu karşılaşmada forma giyemeyecekleri açıklandı. Denizlispor'da ayrıca 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan , , , , , Beşiktaş deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör , geçen hafta maçının verdiği moralle sahaya çıkacaklarını ve puan ya da puanlar alabilmek için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.



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