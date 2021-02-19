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ligin "dibinden" kurtulmak istiyor

Yukatel , 'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği 'ni yenerek, alt sıralardan kurtulmak istiyor. İşte detaylar...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 17:21
Denizlispor ligin "dibinden" kurtulmak istiyor

Teknik Direktör yönetiminde 'nde maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 'ni sahalarında da yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Puan tablosunda 18 puan son sırada yer alan , 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı toplam 24 karşılaşmada ancak 4 galibiyet alabildi.

Denizlispor, son teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 4 maçtan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen , bu maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Evindeki maçlarda rakip kaleyi 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Denizlispor, ligde 14 mağlubiyetle ile birlikte en fazla yenilen takım oldu.

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