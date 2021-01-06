Denizlispor-Kayserispor: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Kayserispor 1-0 galip geldi. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 21. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Sağ kanattan bindiren Lennon'un altıpasa kestiği sert topa Pedro Henrique dokundu ve topu filelere gönderdi. Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 13 puanda kalırken Kayserispor 13 puana yükseldi ve ligde 11 maç sonra galibiyetle tanıştı. Sarı kırmızılılar son olarak 2 Ekim'de Ankaragücü deplasmanında 1-0 kazanmıştı

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.