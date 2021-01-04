Haberler Kayserispor Son dakika: Kayserispor teknik direktör Dan Petrescu ile anlaştı

Son dakika: teknik direktör ile anlaştı

Son dakika haberi: ekiplerinden , teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:54
Son dakika: Kayserispor teknik direktör Dan Petrescu ile anlaştı

'de 16. haftayı 21. sırada geçen Rumen Teknik Direktör ile anlaşmaya vardı.

Sezona Teknik Direktör ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp ile anlaşan Hes Kablo , üçüncü teknik direktörünü 'da buldu.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı , sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba'nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.

Çarşamba günü 'ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.

Dan Petrescu, Teknik Direktörü 'nın ardından ligdeki 2. Rumen hoca olacak.

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