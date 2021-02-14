Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Konyaspor - Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Denizlispor maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Huilherme, Musa Çağıran, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Kravets

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Ahmed Yasin, Diskerud, Sagal, Rodallega