Denizlispor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Denizlispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.





DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Mohamed, Murawski, Mesanovic, Recep, Diskerud, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Lima

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.