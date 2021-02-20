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Denizlispor - Gençlerbirliği | CANLI

'in 26. hafta maçında Denizlispor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:57
Denizlispor - Gençlerbirliği | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Denizlispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor.


DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: , Özer, Mustafa, , , Murawski, Mesanovic, Recep, Diskerud, , Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , , , , Lima

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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