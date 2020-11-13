Haberler Denizlispor Prosinecki ile yola devam!

Prosinecki ile yola devam!

Ligde beklenilen performansı sergileyemeyen 'da, Prosinecki'nin geleceği gündem olmuştu. Takımdan gönderilmesi konuşulan teknik adam için kulüpten bir açıklama geldi. Başkan yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:23 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:56
Prosinecki ile yola devam!

'de bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sondan ikinci sıraya demir atan Yukatel 'da Başkan , kulüpte geleceği tartışılan ile yola devam edeceklerini söyledi.

Ali Çetin, milli aradan sonra FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. Milli arayı iyi değerlendirip yükselişe geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Takıma verilen izin sonrası Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular dün topbaşı yaptı. Denizlispor'da sakatlıkları sona eren ve Sakıb Aytaç bireysel çalışmalara devam ederken ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eksik oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte yeşil-siyahlı ekip tam kadro çalıştı.

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