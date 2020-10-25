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Denizlispor maçına hazır

'in 6. haftasında yarın 'ı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 19:13
Denizlispor Beşiktaş maçına hazır

'in 6. haftasında yarın 'ı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıklarını bitirdi.

Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.



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