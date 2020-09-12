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Haberler Denizlispor Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in ilk haftasında ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Stadı'nda seyircisiz oynanacak olan maç öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:07 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:07
Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Denizlispor maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadele Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, , Berkan Emir, Halil Akbunar, , Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro, Brown

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, , , Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, , Sacko, Rodallega

PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI

Teknik direktörlük görevine 'yi getiren , Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına Robert Prosinecki'yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen , , Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna katan Denizlispor, alt yapısından Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.