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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Sagal: beni tanıyacak

Sagal: Denizli beni tanıyacak

Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Şilili kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Horoz'a imza attığı için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Bu şansı verdikleri için kulübe teşekkür ediyorum. kim olduğumu göstermek istiyorum" dedi.
  1. 2.9.2020
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