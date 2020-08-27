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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Sagal Denizlispor'a

Sagal Denizlispor'a

Denizlispor, sol kanat için ile el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak ekibi Juarez'de tamamlayan, bonservisini Pachuca'dan alan 27 yaşındaki Sagal, imza için Ege ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Denizlispor, sol kanat için ile el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak ekibi Juarez'de tamamlayan, bonservisini Pachuca'dan alan 27 yaşındaki Sagal, imza için Ege ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Juarez'de 27 maçta 3 golle oynayan Sagal, 18 kez de milli formayı giydi ve 2 kez ağları sarstı.
  1. 27.8.2020
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