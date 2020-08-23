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23 Ağustos 2020, Pazar
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Rodallega ve Zeki kaldı

Rodallega ve Zeki kaldı

Denizlispor iç transferde iki isimle yeniden anlaştı. Daha önce , Oğuz ve Recep'le nikah tazeleyen Horozlar, Rodellaga ve 'yu da takımda tuttu.

Denizlispor iç transferde iki isimle yeniden anlaştı. Daha önce , Oğuz ve Recep'le nikah tazeleyen Horozlar, Rodellaga ve 'yu da takımda tuttu. Kolombiyalı golcünün kontratı 1 yıl daha uzatılırken, Zeki ile de hafta içinde resmi imzalar atılacak. Zeki 33 maçta 4 asist yaptı.
  1. 23.8.2020
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