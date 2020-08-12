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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Denizlispor Cenk Gönen'in geri döndü! İşte yeni adresi...

Denizlispor'da!

Cenk Gönen Denizlispor'da!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Yukatel Denizlispor'da gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alınan son bilgilere göre, Denizlispor tecrübeli eldiven ile el sıkıştı.

ekibi Denizlispor, teknik direktörlük görevine Prosinecki'yi getirdikten sonra çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlılar son olarak 'da forma giyen serbest durumdaki kaleci ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Ege ekibinin formasını giymişti.

CENK GÖNEN'İN KARİYERİ
Cenk Gönen, 'de başladığı kariyerine 2005-06 sezonunda Denizlispor'a transfer olarak devam etmişti. Sonrasında Altay'a giden Gönen, 2008-09 sezonunda yeniden yeşil-siyahlı ekibe dönüş yaptı.

2 sezon daha Denizlispor forması giyen Cenk Gönen, 2010-11 sezonunda 'a transfer oldu. 2015-16 sezonunda ile anlaşan Cenk Gönen, Malaga'da başarısız bir dönem geçirmiş, geride bıraktığımız sezon ise Alanyaspor'da sadece 1 maçta 90 dakika süre almıştı.

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  1. 12.08.2020
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