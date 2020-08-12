Cenk Gönen Denizlispor'da!

Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktörlük görevine Prosinecki'yi getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlılar son olarak Alanyaspor'da forma giyen serbest durumdaki kaleci Cenk Gönen ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Ege ekibinin formasını giymişti.

CENK GÖNEN'İN KARİYERİ

Cenk Gönen, Göztepe'de başladığı kariyerine 2005-06 sezonunda Denizlispor'a transfer olarak devam etmişti. Sonrasında Altay'a giden Gönen, 2008-09 sezonunda yeniden yeşil-siyahlı ekibe dönüş yaptı.

2 sezon daha Denizlispor forması giyen Cenk Gönen, 2010-11 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-16 sezonunda Galatasaray ile anlaşan Cenk Gönen, Malaga'da başarısız bir dönem geçirmiş, geride bıraktığımız sezon ise Alanyaspor'da sadece 1 maçta 90 dakika süre almıştı.

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