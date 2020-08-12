Cenk Gönen Denizlispor'da!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Yukatel Denizlispor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alınan son bilgilere göre, Denizlispor tecrübeli eldiven Cenk Gönen ile el sıkıştı.
Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktörlük görevine Prosinecki'yi getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlılar son olarak Alanyaspor'da forma giyen serbest durumdaki kaleci Cenk Gönen ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Ege ekibinin formasını giymişti.
CENK GÖNEN'İN KARİYERİ
Cenk Gönen, Göztepe'de başladığı kariyerine 2005-06 sezonunda Denizlispor'a transfer olarak devam etmişti. Sonrasında Altay'a giden Gönen, 2008-09 sezonunda yeniden yeşil-siyahlı ekibe dönüş yaptı.
2 sezon daha Denizlispor forması giyen Cenk Gönen, 2010-11 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-16 sezonunda Galatasaray ile anlaşan Cenk Gönen, Malaga'da başarısız bir dönem geçirmiş, geride bıraktığımız sezon ise Alanyaspor'da sadece 1 maçta 90 dakika süre almıştı.
.
- 12.08.2020
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
- Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cenk Gönen Denizlispor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.