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13 Ağustos 2020, Perşembe
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10 yıl sonra Horoz’da

10 yıl sonra Horoz’da

Pandemi arası kaleci Stachowiak'ın ayrıldığı Denizlispor, bu sorunu eski eldiveni 'le çözdü.

Pandemi arası kaleci Stachowiak'ın ayrıldığı Denizlispor, bu sorunu eski eldiveni 'le çözdü. Horozlar, Gönen'le 1+1 yıllık imza attı. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2010-11'de Ege ekibinden 'a transfer olmuştu. G.Saray ve Malaga'da da oynayan Cenk Gönen, geçen sezon 2. devreyi Alanya'da geçirip serbest kaldı.
  1. 13.8.2020
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