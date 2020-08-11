Denizlispor’da Prosinecki devri
Denizlıspor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kayserispor'dan ayrılan Hırvat hoca ile ön protokol imzalandığı belirtildi.
Prosinecki ile cuma günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Öte yandan yeşil-siyahlı yönetim, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan tecrübeli yıldıçzı Recep Niyaz ile 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaştı ve mukavele yeniledi.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor’da Prosinecki devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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