Denizlispor’da Prosinecki devri

Prosinecki ile cuma günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Öte yandan yeşil-siyahlı yönetim, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan tecrübeli yıldıçzı Recep Niyaz ile 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaştı ve mukavele yeniledi.