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11 Ağustos 2020, Salı
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Denizlispor’da Prosinecki devri

Denizlispor’da Prosinecki devri

Denizlıspor, teknik direktör ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'dan ayrılan Hırvat hoca ile ön protokol imzalandığı belirtildi.

Prosinecki ile cuma günü Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Öte yandan yeşil-siyahlı yönetim, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan tecrübeli yıldıçzı ile 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaştı ve mukavele yeniledi.

  1. 11.8.2020
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