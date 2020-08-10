Denizlispor'da Prosinecki dönemi! Resmen açıklandı

Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi resmen başladı. Yeşil-siyahlı takım yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuğunda Real Madrid ve Barcelona formaları giyen, teknik adam olarak Azerbaycan ile Bosna Hersek'te başarılı olan Robert Prosinecki son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Deneyimli teknik direktör yeni sezonda Denizlispor'un başarısı için uğraş verecek.