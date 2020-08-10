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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Denizlispor Yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi ile anlaştı

'da Prosinecki dönemi! Resmen açıklandı

Denizlispor'da Prosinecki dönemi! Resmen açıklandı

'dan ayrılan 'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli teknik adam, ile anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı takım yaptığı paylaşıma, "Hoşgeldin Prosinecki" notunu düştü.

'da dönemi resmen başladı. Yeşil-siyahlı takım yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuğunda ve formaları giyen, teknik adam olarak ile 'te başarılı olan Robert Prosinecki son olarak 'u çalıştırmıştı.

Deneyimli teknik direktör yeni sezonda Denizlispor'un başarısı için uğraş verecek.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 21:15
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