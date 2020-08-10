Riva'daki harcama limiti zirvesi sona erdi
TFF ile kulüp başkanları arasında saat 14.30'da başlayan ve Riva'da gerçekleştirilen harcama limiti toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği, yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.