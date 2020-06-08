Denizlispor Silviu Lung'a kancayı taktı!

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Polonyalı kaleci Adam Stachowiak alacaklarını sebep göstererek sözleşmesini festhetmiş, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Ali Çetin ise "Adam Stachowiak'a 27 bin 500 euro borcumuz vardı. Kendisi bize yanlış bir yaklaşımda bulundu. Üzerimizde yaptırım uygulamak istedi. Yıllık 300 bin Euro'ya oynuyordu. Sözleşmesini feshetmeden önce önümüzdeki sezon için 600 bin Euro'luk yeni bir sözleşme talep etti. Bizden yıllık maaşının iki katını istedi. 'Bu parayı verirseniz takımda kalırım' dedi. Biz de kabul etmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Asır'ın haberine göre ; Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon planlamalarına başlayan Denizli'de dış transferde öncelik kaleci transferine verildi. Horozlar, son olarak Kayserispor'da forma giyen Silviu Lungu'u gündemine aldı.



SÜPER LİG TECRÜBESİ NEDENİYLE İLK SIRADA

Stachowiak sonrası kaleyi sağlama almak isteyen ve Hollanda ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde barındıran kurmaylar, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi.

31 yaşındaki file bekçisinin Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor. Bülent Uygun da Lung'a onay verirken, kurmaYlar futbolcuyla temasa geçerek ilk teklifini iletti ve beklemeye çekildi.