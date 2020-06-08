Denizlispor Kayserisporlu Silviu Lung'a kancayı taktı! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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'a kancayı taktı!

Denizlispor Silviu Lung'a kancayı taktı!

Geçtiğimiz aylarda tecrübeli kalecisi ile yollarını ayıran , 'da forma giyen 'u listesine dahil etti.

ekiplerinden 'da Polonyalı kaleci alacaklarını sebep göstererek sözleşmesini festhetmiş, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Ali Çetin ise "Adam Stachowiak'a 27 bin 500 euro borcumuz vardı. Kendisi bize yanlış bir yaklaşımda bulundu. Üzerimizde yaptırım uygulamak istedi. Yıllık 300 bin Euro'ya oynuyordu. Sözleşmesini feshetmeden önce önümüzdeki sezon için 600 bin Euro'luk yeni bir sözleşme talep etti. Bizden yıllık maaşının iki katını istedi. 'Bu parayı verirseniz takımda kalırım' dedi. Biz de kabul etmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Asır'ın haberine göre ; Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon planlamalarına başlayan Denizli'de dış transferde öncelik kaleci transferine verildi. Horozlar, son olarak 'da forma giyen Silviu Lungu'u gündemine aldı.

SÜPER LİG TECRÜBESİ NEDENİYLE İLK SIRADA

Stachowiak sonrası kaleyi sağlama almak isteyen ve ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde barındıran kurmaylar, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi.

31 yaşındaki file bekçisinin Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor. da Lung'a onay verirken, kurmaYlar futbolcuyla temasa geçerek ilk teklifini iletti ve beklemeye çekildi.

  1. 08.06.2020
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