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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Horoz’dan indirim talebi

Horoz’dan indirim talebi

deplasmanıyla lige dönüş yapacak olan Denizlispor'da yönetim, oyunculardan fedakarlık yapmalarını talep etti.

deplasmanıyla lige dönüş yapacak olan Denizlispor'da yönetim, oyunculardan fedakarlık yapmalarını talep etti. Yeşil-siyahlı yöneticiler, futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başlarken, Şube Sorumlusu Ali Fırat, koronavirüs sürecinin her kulübü olduğu gibi 'ye de olumsuz etkilediğini belirtti
  1. 8.6.2020
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