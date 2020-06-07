Denizlispor oyuncularından indirim talep ediyor
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, futbolculardan fedakarlık istedi. Oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşmelerin başladığı bildirildi.
Süper Lig'de 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi. Corona virüsü pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, corona virüsü sürecinin kulübü olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
"Hiçbir yerden para gelmiyor" diyen Fırat, "Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz. Şimdiden kulübün kasasına katkı yapacak herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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