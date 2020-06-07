Denizlispor oyuncularından indirim talep ediyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizlispor oyuncularından indirim talep ediyor

Denizlispor oyuncularından indirim talep ediyor

Denizlispor oyuncularından indirim talep ediyor

ekiplerinden 'da yönetim, futbolculardan fedakarlık istedi. Oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşmelerin başladığı bildirildi.

'de 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak 'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi. Corona virüsü pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, corona virüsü sürecinin kulübü olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

"Hiçbir yerden para gelmiyor" diyen Fırat, "Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz. Şimdiden kulübün kasasına katkı yapacak herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

  1. 07.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor oyuncularından indirim talep ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA