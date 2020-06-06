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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

, 'in 27. haftasında Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

, 'in 27. haftasında Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde basına kapalı idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

  1. 06.06.2020
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