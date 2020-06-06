Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına kapalı idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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