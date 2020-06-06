Fenerbahçeli oyuncuya Süper Lig'den flaş talip!
Süper Lig'in tekrar başlamasına az bir süre kala sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden hız veren kulüpler, girişimlerini hızlandırdı. Ligde ilk 26 haftada topladığı 31 puanla 10. sırada yer alan Yukatel Denizlispor'dan da flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci Adam Stachowiak'ın ayrılmasının ardından Alman temsilcisi Union Berlin'de oynayan kaleci Rafal Gikiewicz ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar orta saha içinde çok önemli bir hamle yaptı. Ege temsilcisi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Tolga Ciğerci'yi de gündemine aldı.
TEKLİF: 250 BİN TL
Bu arada yönetim, transferde gençlere de yöneldi. Yeşil-siyahlılar, Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'ya resmen talip oldu. Kocaeli ekibinde iki yıl önce altyapıdan A Takım'a çıkan 21 yaşındaki futbolcuyu Pendikspor'un da istediği belirtildi. Denizlispor yönetimin genç oyuncu için 250 bin TL önerdiği ifade edildi. (Yeni Asır)
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 11:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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