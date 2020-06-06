Fenerbahçeli oyuncuya Süper Lig'den flaş talip!

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci Adam Stachowiak'ın ayrılmasının ardından Alman temsilcisi Union Berlin'de oynayan kaleci Rafal Gikiewicz ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar orta saha içinde çok önemli bir hamle yaptı. Ege temsilcisi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Tolga Ciğerci'yi de gündemine aldı.

TEKLİF: 250 BİN TL

Bu arada yönetim, transferde gençlere de yöneldi. Yeşil-siyahlılar, Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'ya resmen talip oldu. Kocaeli ekibinde iki yıl önce altyapıdan A Takım'a çıkan 21 yaşındaki futbolcuyu Pendikspor'un da istediği belirtildi. Denizlispor yönetimin genç oyuncu için 250 bin TL önerdiği ifade edildi. (Yeni Asır)