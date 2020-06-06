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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Fenerbahçeli oyuncuya 'den flaş talip!

Fenerbahçeli oyuncuya Süper Lig'den flaş talip!

'in tekrar başlamasına az bir süre kala sezon sonu için çalışmalarına şimdiden hız veren kulüpler, girişimlerini hızlandırdı. Ligde ilk 26 haftada topladığı 31 puanla 10. sırada yer alan Yukatel Denizlispor'dan da flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

ekibi Yukatel Denizlispor'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Kaleci Adam Stachowiak'ın ayrılmasının ardından Alman temsilcisi Union Berlin'de oynayan kaleci Rafal Gikiewicz ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar orta saha içinde çok önemli bir hamle yaptı. Ege temsilcisi, ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 'yi de gündemine aldı.

TEKLİF: 250 BİN TL
Bu arada yönetim, transferde gençlere de yöneldi. Yeşil-siyahlılar, Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'ya resmen talip oldu. ekibinde iki yıl önce altyapıdan A Takım'a çıkan 21 yaşındaki futbolcuyu Pendikspor'un da istediği belirtildi. Denizlispor yönetimin genç oyuncu için 250 bin TL önerdiği ifade edildi. (Yeni Asır)

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 11:10
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