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09 Haziran 2020, Salı
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Denizlispor ilk peşinde

Denizlispor ilk peşinde

Lıgde 'a konuk olacak Denizlispor, rakibine bu sezon sahasında ilk yenilgisini yaşatmayı planlıyor.

Lıgde 'a konuk olacak Denizlispor, rakibine bu sezon sahasında ilk yenilgisini yaşatmayı planlıyor. Eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacak , "Son 3 maçta 7 puan toplamıştık. Biz yolumuza devam edeceğiz. evinde iyi sonuçlar aldı. Takım olarak formdayız, iyi hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 9.6.2020
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