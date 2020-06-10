Denizlispor’dan Sneijder atağı

Uygun, Al Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını belirtip, "Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz" dedi.