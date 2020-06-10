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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Denizlispor’dan atağı

Denizlispor’dan Sneijder atağı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dün 'ın eski yıldızı Wesley Sneider ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Uygun, Al Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi 'in antrenörlük eğitimi aldığını belirtip, "'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz" dedi.

  1. 10.6.2020
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