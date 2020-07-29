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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Denizlispor Süper Lig ekibinde iki yıllık imza!

iki yıllık imzayı attı!

Mustafa Yumlu iki yıllık imzayı attı!

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. | Son dakika haberleri

Yukatel Denizlispor'un savunma oyuncusu , kulübü ile olan sözleşmesini yeniledi. Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz Mustafa Yumlu ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kulüp başkanımız Ali Çetin, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ile Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Mustafa Yumlu, Denizlispor'a sezon başında Akhisarspor'dan olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli isim geride bıraktığımız sezon çıktığı 30 maçta 3 gole imzasını attı.

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  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 11:43
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