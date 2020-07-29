Mustafa Yumlu iki yıllık imzayı attı!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Mustafa Yumlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Yukatel Denizlispor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, kulübü ile olan sözleşmesini yeniledi. Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz Mustafa Yumlu ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kulüp başkanımız Ali Çetin, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ile Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı
Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Mustafa Yumlu, Denizlispor'a sezon başında Akhisarspor'dan transfer olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli isim geride bıraktığımız sezon çıktığı 30 maçta 3 gole imzasını attı.
Kulübümüz Mustafa Yumlu ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kulüp başkanımız Ali Çetin, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ile Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/GXYwwmRvFw— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) July 29, 2020
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 11:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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