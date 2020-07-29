Mustafa Yumlu iki yıllık imzayı attı!

Yukatel Denizlispor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, kulübü ile olan sözleşmesini yeniledi. Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz Mustafa Yumlu ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kulüp başkanımız Ali Çetin, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ile Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Mustafa Yumlu, Denizlispor'a sezon başında Akhisarspor'dan transfer olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli isim geride bıraktığımız sezon çıktığı 30 maçta 3 gole imzasını attı.