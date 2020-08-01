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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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’da rota Kafkas

Denizlispor’da rota Kafkas

arayışlarını sürdüren , rotayı 'a çevirdi.

arayışlarını sürdüren , rotayı 'a çevirdi. Listesinde Prosinecki, gibi yabancıların da bulunduğu Ege temsilcisinde yönetiminin yerli teknik adam konusunda fikir birliğine vardığı, Kafkas'a teklif götürüldüğü belirtildi.
  1. 1.8.2020
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