Yumlu kalmak istiyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Yumlu kalmak istiyor

Yumlu kalmak istiyor

Yumlu kalmak istiyor

Denizlispor'un tecrübeli stoperi kalmak istiyor. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki isim, salgın döneminde takımdan ayrılan iki futbolcuya da kızgın.

Denizlispor'un tecrübeli stoperi kalmak istiyor. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki isim, salgın döneminde takımdan ayrılan iki futbolcuya da kızgın. Yumlu, "Denizlispor'da çok mutluyum. Takımı yarı yolda bırakıp giden kaleci Adam Stachowiak ve Barrow ayıp ettiler. Yönetim kurulu bu süreçte elinden geleni yaptı. Camiaya sesleniyorum, futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim" diye konuştu.

  1. 29.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yumlu kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA