Yumlu kalmak istiyor
Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu kalmak istiyor. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki isim, salgın döneminde takımdan ayrılan iki futbolcuya da kızgın.
Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu kalmak istiyor. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki isim, salgın döneminde takımdan ayrılan iki futbolcuya da kızgın. Yumlu, "Denizlispor'da çok mutluyum. Takımı yarı yolda bırakıp giden kaleci Adam Stachowiak ve Barrow ayıp ettiler. Yönetim kurulu bu süreçte elinden geleni yaptı. Camiaya sesleniyorum, futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim" diye konuştu.
- 29.7.2020
- Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yumlu kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.