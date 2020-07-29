Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu kalmak istiyor. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki isim, salgın döneminde takımdan ayrılan iki futbolcuya da kızgın. Yumlu, "Denizlispor'da çok mutluyum. Takımı yarı yolda bırakıp giden kaleci Adam Stachowiak ve Barrow ayıp ettiler. Yönetim kurulu bu süreçte elinden geleni yaptı. Camiaya sesleniyorum, futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim" diye konuştu.