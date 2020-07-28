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28 Temmuz 2020, Salı
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Horoz’da öncelik iç transferde

Horoz’da öncelik iç transferde

Ankaragücü'ne yenilmesine rağmen ligde kalmayı başaran Denizlispor'da çalışmalarına başlandı. Önceliği iç transfere verecek yönetimin birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

A.Gücü'ne yenilmesine rağmen ligde kalmayı başaran Denizlispor'da çalışmalarına başlandı. Önceliği iç transfere verecek yönetimin birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi. Kurmayların ilk olarak yeni hoca belirlemek için harekata başladığı vurgulandı. Sezonun son bölümünü Teknik Sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan Ege ekibinin tecrübeli bir ismi takımın başına geçireceği öğrenildi.
  1. 28.7.2020
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