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26 Temmuz 2020, Pazar
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Horoz ateşle oynadı

Horoz ateşle oynadı

Ligde kalması için beraberliğin yeteceği maçta Ankaragücü’ne 90+4’te İlhan’ın golüyle yenilen Horozlar, son dakikaları azap içinde geçirdi. Eğer , kazansaydı Ege ekibi ligden düşecekti.

'in kader haftasında düşme ihtimali bulunan 4 takım arasında en rahatı olarak gözüken Denizlispor, geçen hafta 1. Lig'in yolunu tutan Ankaragücü önünde en sıkıntılı 90 dakikasını yaşadı. İlk yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, karşılıklı ataklarda gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına golsüz beraberlik gitti.

KULAKLAR KAYSERİ'DE
İkinci yarıda Denizli'de 48'de Sacko'nun şutunu kaleci Korcan çıkardı, seken topu Rodallega tamamlamak isterken, araya Ankaragücü savunması girdi ve tehlikeyi önledi. 90+4'te ise hızlı hücumda İlhan Parlak, plaseyle ağları havalandırdı ve Horoz'u adeta ateşe attı. Ancak 'den 'un galibiyet haberi gelince Ege ekibi ligde kaldı.

YUMLU'DAN AYRILIK MESAJI
Denizlispor'un tecrübeli stoperi , A.Gücü maçı sonrası ayrılık sinyali verdi. Yumlu, "Bu takımı sahiplendik, ligde tuttuk. Önemli olan ligde kalmaktı. Devam etme gibi bir kararım vardı ama şu anda kafam çok karışık bazı sebeplerden dolayı, bunu burada açıklamayayım. Biraz kafamı toparladıktan sonra nereye nasip olursa oraya gideceğim" diye konuştu.

4. KEZ SON HAFTA
Denizlispor, ligde kalma mücadelesini 4. kez son haftaya bıraktı. Bu sezon 20. kez Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında lige veda etmişti. Yeşil-siyahlılar, şimdiye kadar 3 sezonda ligde kalmayı son haftada garantiledi. Horozlar; 1995- 1996, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı. Ege ekibi, bu sayıyı 4'e çıkardı.

KOLAYI ZOR YAPTIK
Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, kendileri için kolaya çevirmeleri gereken maçı zora soktuklarını belirtti. Kartop, "Erken gol bulamadık. Dakikalar geçtikçe stres yaptık. Yenilmemize rağmen ligde kalmanın sevinicin yaşıyoruz" dedi

  1. 26.7.2020
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