Horoz ateşle oynadı
Ligde kalması için beraberliğin yeteceği maçta Ankaragücü’ne 90+4’te İlhan’ın golüyle yenilen Horozlar, son dakikaları azap içinde geçirdi. Eğer Kayseri, kazansaydı Ege ekibi ligden düşecekti.
KULAKLAR KAYSERİ'DE
İkinci yarıda Denizli'de 48'de Sacko'nun şutunu kaleci Korcan çıkardı, seken topu Rodallega tamamlamak isterken, araya Ankaragücü savunması girdi ve tehlikeyi önledi. 90+4'te ise hızlı hücumda İlhan Parlak, plaseyle ağları havalandırdı ve Horoz'u adeta ateşe attı. Ancak Kayseri'den Trabzon'un galibiyet haberi gelince Ege ekibi ligde kaldı.
YUMLU'DAN AYRILIK MESAJI
Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, A.Gücü maçı sonrası ayrılık sinyali verdi. Yumlu, "Bu takımı sahiplendik, ligde tuttuk. Önemli olan ligde kalmaktı. Devam etme gibi bir kararım vardı ama şu anda kafam çok karışık bazı sebeplerden dolayı, bunu burada açıklamayayım. Biraz kafamı toparladıktan sonra nereye nasip olursa oraya gideceğim" diye konuştu.
4. KEZ SON HAFTA
Denizlispor, ligde kalma mücadelesini 4. kez son haftaya bıraktı. Bu sezon 20. kez Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında lige veda etmişti. Yeşil-siyahlılar, şimdiye kadar 3 sezonda ligde kalmayı son haftada garantiledi. Horozlar; 1995- 1996, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı. Ege ekibi, bu sayıyı 4'e çıkardı.
KOLAYI ZOR YAPTIK
Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, kendileri için kolaya çevirmeleri gereken maçı zora soktuklarını belirtti. Kartop, "Erken gol bulamadık. Dakikalar geçtikçe stres yaptık. Yenilmemize rağmen ligde kalmanın sevinicin yaşıyoruz" dedi
- 26.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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